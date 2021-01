Covid: 634 ricoverati nelle Marche (-4)

(ANSA) - ANCONA, 22 GEN - Sostanzialmente stabile con numeri in lieve calo la situazione dei ricoveri per covid nelle Marche nelle ultime 24ore: i ricoverati sono 634, -4 su ieri, i pazienti in terapia intensiva sono 79 (-4), quelli in area semi intensiva 157 (-1), quelli in reparti non intensivi sono 398 (+1). Il Servizio Sanità della Regione Marche segnala che ci sono stati anche 37 dimessi. Scende il numero degli ospiti di strutture territoriali (Rsa dedicate) da 238 a 232,mentre resta sostanzialmente stabile, da 31 a 30, quello delle persone nei pronto soccorso. Dopo circa una settimana di calo, tornano a crescere i positivi in isolamento domiciliare: da 7.436 a 7.637, il totale dei ricoverati più isolati è 8.271. Aumentano anche le persone in quarantena per contatti con contagiati, da 15.861 a 15.931, di cui 4.680 con sintomi, 751 operatori sanitari. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 41.858 (ANSA).