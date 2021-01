Contraffazioni, sequestro 205 borse e zaini con false griffe

(ANSA) - ANCONA, 22 GEN - Operazione dei finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche che hanno sequestrato più di 200 articoli di pelletteria, tra borse e zaini, con marchi di note griffe della moda contraffatti o con emblemi mendaci. Denunciata a piede libero una persona. I militari della Guardia di finanza avevano notato all'interno di un esercizio commerciale della città, esposte per la vendita, numerose borse e zaini recanti marchi riconducibili alle griffe Gucci, Yves Saint Laurent, Valentino, Chanel e Louis Vuitton.

Visti i materiali impiegati, il confezionamento ed il prezzo di vendita, le Fiamme Gialle hanno minuziosamente controllato il negozio, rilevando l'assenza di idonea documentazione che legittimasse l'uso dei marchi e facendo, quindi, scattare il sequestro probatorio di 205 articoli riportanti marchi contraffatti, o comunque, emblemi assimilabili a note marche, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto venduto.

La responsabile dell'esercizio commerciale è stata denunciata, a piede libero, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per ricettazione, introduzione e commercio di prodotti con segni falsi. Si procederà poi a valutare la posizione fiscale della commerciante al fine di individuare eventuali ulteriori profili di irregolarità. (ANSA).