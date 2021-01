Pci: 100 anni nascita, manifestazione a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 21 GEN - Bandiere rosse in piazza Roma ad Ancona per ricordare, su iniziativa della sezione locale del Pci, il 100/o anniversario della fondazione a Livorno, il 21 gennaio 1921, del Partito Comunista d'Italia. E' stato distribuito un volantino sul significato della ricorrenza e sono state raccolte adesioni. Il segretario Ruggero Giacomini ha ripercorso i punti salienti della storia, l'eredità di quella tradizione e gli insegnamenti di quella esperienza "per l'oggi e per il domani", invitando i "tanti comunisti oggi dispersi a riprendere il filo di quella storia e partecipare alla ricostruzione di un nuovo Partito Comunista Italiano, che sia riferimento per la ricomposizione unitaria politica della classe lavoratrice. Il Pci non è morto, la Storia continua" ha concluso. (ANSA).