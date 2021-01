Infrastrutture: Morani, nominati commissari opere Marche

Sono stati nominati i commissari per sbloccare tre opere fondamentali delle Marche: la E78 Fano/Grosseto, la SS4 Salaria e la rete ferroviaria Orte-Falconara. Lo annuncia Alessia Morani (Pd), sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico. "Ieri - spiega - è stato trasmesso al Parlamento per il parere delle commissioni competenti il primo elenco di opere infrastrutturali necessarie, urgenti e strategiche (bloccate per motivi diversi) con le nomine dei commissari. Un atto importante che con il 'modello Genova' consente di proseguire spediti con la realizzazione di strade e ferrovie fondamentali per lo sviluppo del paese. In particolare, per le Marche ci sono le infrastrutture stradali E78 Fano/Grosseto (commissario Massimo Simonini, ad di Anas); la SS4 Salaria (commissario Fulvio Soccodato, di Anas) e per le infrastrutture ferroviarie la Orte-Falconara (commissario Vincenzo Macellodi ,Rfi)".

Adesso l'iter prevede il parere da parte delle commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro 20 giorni.

"Si tratta - conclude Morani - di un altro passo fondamentale verso la realizzazione di infrastrutture attese da anni dai nostri cittadini che favoriranno lo sviluppo economico dei nostri territori e che renderanno le nostre imprese più competitive e capaci di creare lavoro". (ANSA).