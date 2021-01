Covid, quarantena e dad per scuola infanzia Morro d'Alba

(ANSA) - MORRO D'ALBA (ANCONA), 21 GEN - Didattica a distanza per i bimbi e gli insegnanti della scuola dell'infanzia "Rita e Medardo Pieralisi" di Morro d'Alba. La quarantena, partita il 20 gennaio, riguarda l'intero plesso. Lo comunica il Comune di Morro d'Alba attraverso la pagina facebook istituzionale. "La situazione è costantemente monitorata dalle autorità sanitarie" si legge. Il provvedimento sarebbe scaturito a seguito della positività di un operatore. Nello stesso paese della Vallesina, preoccupa la situazione della casa di riposo dove nei giorni scorsi è emersa la positività di oltre l'80% dei 22 ospiti; sei di essi sono stati ricoverati in ospedale ed anche un'operatrice, gli altri anziani contagiati - paucisintomatici e asintomatici - sono isolati e in cura presso l'Rsa con il supporto di operatori sanitari volontari e di medici dell'Usca.

(ANSA).