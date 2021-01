Covid: Marche, 638 ricoveri (-19), 43 pazienti dimessi

Nelle ultime 24ore calo sensibile di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: da 657 a 389 (-19). La diminuzione si è avuta tra i degenti di reparti non intensivi (397, -19); i ricoverati in Terapia intensiva sono ora 83 (-1) e in Semintensiva 158 (+1). Alto il il numero dimessi in un giorno, ben 43, mentre aumentano gli assistiti in pronto soccorso (31, +7) e resta stabile quello degli ospiti di strutture territoriali (238). Il Servizio Sanità della Regione fa sapere che è proseguito il trend in calo anche dei positivi in isolamento domiciliare (7.436, -522) mentre i guariti passano a 41.629 (+1.025). Intanto le persone in quarantena per contatto con contagiati scendono a 15.861 (-146) di cui 4.634 con sintomi, 744 sono operatori sanitari. (ANSA).