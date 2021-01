Droga, 20 gr cocaina in ovetti kinder, arrestato

(ANSA) - ANCONA, 20 GEN - I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, Sezione Antidroga, hanno fatto irruzione in un appartamento di 47enne italiano, già noto alle forze di polizia, e hanno rinvenuto e sequestrato 20 grammi di cocaina purissima divisa in due involucri contenuti in due ovetti Kinder", nascosti in un armadio ed in un cassetto. Sequestrati anche 5.600 euro, ritenuto il provento dell'attività di spaccio, un foglio con nomi e cifre riconducibili ad una numerosa clientela e diverso materiale per il confezionamento e il "taglio" della cocaina: cellophane, forbici, bilancini di precisione e una confezione da 200 gr. di creatina. L'arresto del 47enne è stato convalidato e l'uomo è stato posto ai domiciliari. (ANSA).