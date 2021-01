Scuola: video studentesse, lezioni in presenza necessarie

Un video frutto di 60 interviste a ragazzi, genitori, docenti per sensibilizzare opinione pubblica e istituzione sull'esigenza, sentita da molti giovani studenti, di tornare sui banchi scolastici. Il progetto riguardante l'importanza di tornare alla didattica in presenza si intitola "Voglio, posso, devo" ed è stato realizzato da Elena e Alice, due studentesse del liceo scientifico Galilei di Ancona. Il lavoro è stato presentato dalle ideatrici ai presidenti di Assemblea legislativa e Giunta regionale, Dino Latini e Francesco Acquaroli, in un incontro a margine dei lavori consiliari.

Latini si è complimentato per "l'efficacia" del video sottolineando "lo sforzo che sta facendo la Regione per riportare in sicurezza la didattica in presenza. Un'esigenza molto sentita - ha evidenziato - ma che si è scontrata più volte con la realtà della pandemia". Anche Acquaroli ha apprezzato il progetto delle due ragazze, confermando le anticipazioni di questi ultimi giorni circa un probabile, se i parametri non peggioreranno, rientro sui banchi scolastici prima di fine mese.

"I dati stanno migliorando - ha detto il presidente della giunta - proprio per questo stiamo pensando, dalla prossima settimana, e con le dovute precauzioni, di riportare gli studenti delle superiori in presenza al 50%".

Da entrambi i presidenti un richiamo a tutti i giovani al senso di responsabilità per fare in modo che la curva dei contagi non torni a risalire. Alla presentazione del progetto c'era anche anche il capogruppo di Civitas- Civici, Giacomo Rossi, che ha rimarcato il valore del lavoro delle due ragazze.

In mattinata, sul tema della riapertura delle scuole, si sono svolti anche altri incontri ai quali hanno partecipato l'assessore all'Istruzione, Giorgia Latini, e diversi consiglieri regionali. (ANSA).