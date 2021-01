Scuola: ricorso gruppo genitori Pas Marche al Tar

(ANSA) - ANCONA, 19 GEN - Un gruppo di genitori aderente al comitato Priorità alla scuola Marche ha presentato ricorso al Tar contro il provvedimento con cui il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha disposto la didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori fino al primo febbraio. "Ciò anche alla luce di quanto pronunciato dal Comitato Tecnico Scientifico - informa una nota -, il quale ha ribadito che esistano tutte le condizioni che consentono il ritorno in classe delle superiori nelle zone gialle e arancioni, come stabilisce il Dpcm". La mossa del gruppo dei genitori è avvenuta nello stesso giorno in cui un gruppo di rappresentanti del Comitato Pas e del coordinamento studentesco Stop Dad. Stop Dad ha incontrato l'assessore all'Istruzione Giorgia Latini, il capo di gabinetto del presidente del Consiglio regionale e i capigruppo di minoranza Maurizio Mangialardi (Pd) e Marta Ruggeri (M5s) a Palazzo Leopardi. (ANSA).