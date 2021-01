Scuola: Castelli, con Dad al 50% situazione Tpl sotto controllo

(ANSA) - ANCONA, 19 GEN - Sulle risorse per i servizi aggiuntivi per il trasporto pubblico locale "c'è una buona notizia: il Governo si sta svegliando" e durante la Conferenza Stato Regioni "sembra abbia decretato anche per le Marche 3 milioni di euro". Lo riferisce l'assessore regionale ai Trasporti Guido Castelli, a margine della seduta di oggi del Consiglio regionale, a proposito della volontà della Regione di riprendere le lezioni in presenza il 25 gennaio. Castelli lamenta comunque che i soldi sono ancora "pochi" visto che le "aziende di trasporto avevano stimato circa 10 milioni di euro per garantire i servizi aggiuntivi fino a maggio-giugno". "C'è dunque - aggiunge - da chiedere di fare presto e bene quello che spetta al governo". Da parte sua, la Regione si "sta premurando di garantire sanificazioni e attività suppletive rispetto a quelle che dovremmo svolgere per competenze funzionali". Nelle Marche le situazioni dei trasporti sono variegate, osserva ancora Castelli, "ma dobbiamo dire che, se come si immagina almeno sulla falsariga di quanto stabilito dal governo, il dimensionamento della presenza studentesca sarà del 50%, direi che la situazione è ampiamente sotto controllo e c'è ottimismo".

Un ottimismo che "non esclude l'avvio un confronto con i sindacati. Nella giornata di domani li incontreremo farlo una call per riattualizzare quello che ci siamo detti". "Durante le festività - chiosa Castelli - i prefetti hanno fatto un ottimo lavoro da cui ripartiamo perché, quando dai Dpcm alla nostra ordinanza che ha differito la riapertura scuola, abbiamo trovato il modo di perfezionare un meccanismo che sarà perfettamente in grado di rispondere alle esigenze della domanda di trasporto pubblico locale. E' stato un lavoro certosino e scrupoloso, - conclude -: sarà poi nelle facoltà del presidente procedere in ragione dell'andamento della curva epidemiologica". (ANSA).