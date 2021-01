Covid: Marche; in 24ore -4 ricoveri,invariati Intensiva (85)

(ANSA) - ANCONA, 19 GEN - Nelle ultime 24ore quattro ricoverati in meno nelle Marche per Covid-19: da 676 sono passati a 672. Invariato il numero dei ricoveri in Terapia intensiva (85) mentre sale quello dei degenti in Semintensiva (162, +1) e diminuisce nei reparti non intensivi (425, -5). Otto le persone dimesse nell'ultima giornata. Il Servizio Sanità della Regione fa sapere che gli ospiti di strutture territoriali è ora di 239 (+2), due in meno gli assistiti nei Pronto soccorso (31, -2).

Intanto prosegue la discesa del numero di positivi in isolamento domiciliare (8.868, 707) mentre aumentano gli isolati in casa per contatto con contagiati (15.745, +391) di cui 4.633 con sintomi e 729 operatori sanitari. (ANSA).