Terremoto: verso riapertura corso principale Camerino

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 18 GEN - Tutto pronto per la riapertura di corso Vittorio Emanuele, nel centro storico di Camerino, in programma a giorni. Oggi l'ultimo sopralluogo, in quella che è ancora zona rossa, da parte del commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, insieme al sindaco Sandro Sborgia. I lavori di messa in sicurezza, che hanno visto le ditte impegnate anche di domenica e con la neve nelle ultime settimane, sono stati ultimati. "Una porzione del centro storico torna così fruibile - ha detto il sindaco Sandro Sborgia -. Purtroppo mancava ancora la maggior parte delle messe in sicurezza da completare fino a un anno e mezzo fa, ora siamo oltre il 90% e sono fondamentali per intervenire, altrimenti sarebbe impossibile entrarvi e garantire la tutela delle persone, anche quelle che lavoreranno per la ricostruzione". "La riapertura del corso rappresenta un momento fondamentale. È un simbolo per tutta la cittadinanza e un forte messaggio di speranza", ha aggiunto Sborgia. (ANSA).