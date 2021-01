Procida 2022: sindaca Ancona, complimenti

(ANSA) - ANCONA, 18 GEN - "È stata appena proclamata la Capitale italiana della cultura 2022. La scelta è caduta su Procida. Mi complimento con il collega sindaco e la comunità dell'isola". Lo scrive su Facebook Valeria Mancinelli, sindaca di Ancona, città che era tra le dieci finaliste per il riconoscimento con il tema "Cultura tra l'Altro".

"Siamo fieri delle parole del presidente della commissione - commenta la sindaca - che ha valutato i progetti e ne ha sottolineato il valore, non solo nazionale ma anche europeo.

Siamo anche felici di come è stata motivata la scelta della capitale - aggiunge - perché la linea su cui si è mossa Procida e il messaggio che ha voluto lanciare hanno molte affinità con il nostro. Dunque siamo sulla strada giusta. Come ho più volte ribadito - conclude Mancinelli - il nostro progetto, popolare, di crescita e di sviluppo, va avanti. E lo realizzeremo insieme". (ANSA).