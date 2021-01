Covid: Marche, 676 ricoveri (+3), 85 Intensiva (+2)

(ANSA) - ANCONA, 18 GEN - Tre ricoverati in più per Covid nelle Marche nelle ultime 24 ore: sono passati da 673 a 676. I degenti in Terapia intensiva sono 85 (+2), 161 in Semintensiva (+2) e 431 in reparti non intensivi (-1). Lo rende noto il Servizio Sanità della Regione che dà conto di 8 dimessi nell'ultima giornata. Nei pronto soccorso sette assistiti in meno (33) mentre sono 237 gli ospiti di strutture territoriali (+1). Prosegue il calo del numero di positivi in isolamento domiciliare (9.575, -294) e diminuiscono anche gli isolati per contatto con contagiati (15.354, -171). I guariti sono attualmente 38.223 (+437). (ANSA).