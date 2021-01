Covid: Pieve Torina,arrivano vaccini per anziani casa riposo

In arrivo il vaccino anti-Covid nella casa di riposo di Pieve Torina (Macerata), uno dei centri più colpiti dal sisma del 2016. Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale e del sindaco, Alessandro Gentilucci, nel combattere la diffusione del virus covid-19. Nei giorni scorsi era stata annunciata l'operazione di screening gratuito con test antigenico alla popolazione dei residenti nei comuni dell'Ambito Sociale 18 che si terrà il 25 e il 26 gennaio presso il nuovo poliambulatorio. Ora è la volta della casa di riposo e dei suoi ospiti anziani per la somministrazione del vaccino.

"Era importante dare un segnale alla nostra gente: - commenta Gentilucci - quotidianamente sollecitiamo tutti gli interventi possibili sia per velocizzare la ricostruzione post sisma che per contrastare la diffusione dell'epidemia". "Proprio per questo - spiega - poter avere e annunciare il vaccino per i più fragili mi riempie di orgoglio. Dobbiamo tutelare i nostri anziani, che rappresentano la memoria del nostro paese e delle nostre tradizioni".

"Lo abbiamo fatto con i giovanissimi, con un primo screening rivolto agli studenti della primaria e delle medie di Pieve Torina, - ricorda il sindaco - ed ora lo facciamo in modo ancor più concreto vaccinando gli ospiti della nostra casa di riposo in attesa che poi finalmente si possa tutti quanti accedere quanto prima a questa modalità di difesa dal virus. Fondamentale - conclude Gentilucci - la collaborazione della Regione, nella persona del presidente Acquaroli che ringrazio, e dell'Asur Area Vasta 3, per l'assoluta disponibilità". (ANSA).