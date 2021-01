Covid: Marche, -3 ricoverati, positivi isolati sotto 10mila

In lieve calo il numero di ricoverati con Covid-19 nelle Marche nelle ultime 24ore: sono passati da 676 a 673 (-3) in una giornata in cui sono state dimesse 25 persone. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Intanto è sceso sotto i 10mila (9.869, -549) il numero di positivi in isolamento domiciliare.

Tra i ricoverati diminuiscono quelli in Terapia intensiva (83, -2) e Semintensiva (159, -4) mentre i pazienti in reparti non intensivi sono 428 (+3). Intanto gli assistiti nei pronto soccorso passano da 37 a 40 (+3) mentre risultano in calo gli ospiti di strutture territoriali (236, -3). I guariti balzano a 37.786 (+981) mentre gli isolati in casa per contatto sono 15.525 (+43) di cui 4.681 con sintomi e 715 operatori sanitari.

(ANSA).