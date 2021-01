Covid: festa notturna con musica e alcol tra minori,12 multe

In un appartamento a Castelplanio (Ancona), 12 giovani partecipavano a una festa con musica e voci ad 'alto volume'. A interromperla, verso la mezzanotte, i carabinieri della Compagnia di Jesi, tra militari di Castelplanio e altri di vicine stazioni a supporto. Al loro ingresso nella casa, i carabinieri hanno trovato 12 giovani, di cui otto minorenni, intenti a fare festa e bere alcolici: durante il controllo e le identificazioni due ragazzi sono stati anche trovati in possesso di 2 'spinelli' di marijuana e segnalati alla Prefettura di Ancona. Uno dei minorenni è stato trasportato all'ospedale di Jesi da personale sanitario del 118 poiché in forte stato di ebrezza alcolica. Al termine degli accertamenti, i minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori e tutti i 12 partecipanti alla festa sono stati sanzionati per le violazioni alla normativa per il contenimento del contagio Covid-19.

Il controllo è avvenuto nell'ambito dei servizi mirati sul rispetto delle norme anti-covid, su disposizione del Comando Provinciale di Ancona, anche per prevenire l'abuso di sostanze alcoliche, l'uso di droghe e l'illegalità diffusa.