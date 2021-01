Smottamento terra 50 mt su conduttura acqua, Vvf in azione

I Vigili del fuoco sono intervenuti in Località Castello nel Comune di Sefro (Macerata) per uno smottamento di terreno di circa 50 metri, che ha interessato un ponticello sul quale era adagiata la conduttura dell'acquedotto comunale, con rischio di rottura dello stesso.

La squadra di Camerino intervenuta con un'autobotte, due mezzi 4x4 ed una Pala Gommata provvedeva a liberare il ponte dai detriti e metteva in sicurezza l'acquedotto e l'area dell'intervento. (ANSA).