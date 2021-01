Covid: sindaco Pesaro, "flop" protesta ristoratore

(ANSA) - PESARO, 16 GEN - "Zero adesioni, locale di Mombaroccio chiuso e un po' di folclore". In una nota il sindaco di Pesaro Matteo Ricci commenta l'iniziativa di ieri #ioapro e "il bilancio della rivolta del noto ristoratore pesarese" Umberto Carriera: lo definisce "un grande flop". Una protesta, osserva Ricci, che "nella nostra città non ha avuto seguito: ringrazio i ristoratori pesaresi che hanno dimostrato che qui le leggi si rispettano. Li ringrazio per la serietà perché stanno vivendo mesi difficilissimi; rabbia e sconforto sono più che comprensibili. Ma si può protestare legittimamente - continua il sindaco - senza infrangere la legge durante una pandemia».

Intanto, ricorda il sindaco, ci sono "altri aiuti in arrivo.

Nel prossimo scostamento di bilancio nazionale ci saranno altri ristori, che non sono assolutamente sufficienti ma sono indispensabili".

Le Marche saranno in zona arancione da domani. "Dovremo stringere i denti per altre settimane e sarà molto dura. Per ciò che ci riguarda, ho portato al Ministero dell'Economia le istanze dei ristoratori e stiamo studiando come Comune di Pesaro un aiuto comunale sulle bollette, speriamo di riuscirci». Infine il ringraziamento a Forze dell'ordine e Polizia Municipale, "a loro grazie, per il lavoro extra che hanno e continuano a svolgere" (ANSA).