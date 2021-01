Covid: ristoratore Pesaro non molla, "stasera ancora aperto"

"Questa sera il ristorante sarà di nuovo aperto, malgrado il provvedimento di chiusura di 5 giorni e la multa non ci fermiamo": a dirlo stamani all'ANSA è il ristoratore Umberto Carriera, titolare de "La Grande Bellezza" di Mombaroccio, in provincia di Pesaro-Urbino, e promotore dell'iniziativa #Ioapro. Ieri sera, terminata la cena e quando ormai i clienti se ne erano tutti andati, polizia e carabinieri hanno notificato ai titolari del ristorante il provvedimento di chiusura, mentre nei prossimi giorni saranno notificate le sanzioni a tutti i clienti finiti nei controlli predisposti dalle forze dell'ordine a valle del piccolo borgo.

"Francamente non capisco questo atteggiamento delle forze dell'ordine, perché non sono arrivati quando la cena era in corso?", si chiede Carriera. Che dice di non temere eventuali sospensioni o revoche della licenza: "Noi tiriamo dritti per la nostra strada, tanto se ci sospendono l'attività per 30-90 giorni cosa cambia rispetto ad oggi che lo Stato ci impone la chiusura? E se poi ci chiuderanno - aggiunge - sarà esattamente la fine che faremo se continuiamo a rispettare i decreti del governo". Infine la sanzione di 400 euro: "Finirà assieme alle altre nel calderone dei ricorsi", spiega Carriera. "Intanto stasera riapriamo, abbiamo già diverse prenotazioni", conclude il ristoratore. (ANSA).