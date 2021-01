Terremoto, screening covid in area Sae Arquata

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 15 GEN - L'assessore regionale alla Ricostruzione Guido Castelli, accompagnato dal direttore dell'Area Vasta 5 Cesare Milani e dal direttore Usr Stefano Babini ha fatto visita al poliambulatorio di Arquata che da questa mattina ha iniziato la fase 2 dello screening di massa sulla popolazione "Marche Sicure". "La Regione è stata la prima ad avere avviato uno screening di massa della popolazione per mettere in campo una strategia di prevenzione rispetto al Covid-19 - ha spiegato Castelli -. La fase 2 dello screening è iniziata questa mattina dall'area Sae di Arquata. Un'azione dedicata a coloro i quali devono necessariamente condividere, oltre le difficoltà e le asprezze indotte dalla crisi sismica, anche le vicissitudini problematiche legate a quella sanitaria in atto, e che proseguirà secondo il calendario su tutti i Comuni della provincia. Stiamo lavorando per dare una sterzata a chi per effetto di lunghi e continui ingiustificati ritardi che durano da più di quattro anni sta soffrendo una situazione che ovviamente non è più sostenibile. Oggi il direttore dell'UsR Babini ha incontrato il vice sindaco di Arquata e l'ufficio tecnico in vista dell'adozione di un Psr che possa soprattutto dare una svolta alle problematiche dell'area di Pescara". "Già prima di Natale con il commissario Legnini abbiamo sviluppato un primo incontro per ipotizzare il ricorso ad uno strumento come il Psr che potrebbe risultare di grande aiuto per lo sblocco della situazione" ha aggiunto Castelli. (ANSA).