Covid, nelle Marche +10 ricoveri (669), +6 in intensiva (82)

(ANSA) - ANCONA, 15 GEN - Ricoveri per covid in aumento negli ospedali delle Marche nelle ultime 24ore: sono 669, +10 su ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 82 (+6), quelli in area semi intensiva 155 (-2), quelli in reparti non intensivi 432 (+6). I dati del Servizio Sanità della Regione indicano che ci sono stati anche 47 dimessi. Gli ospiti in strutture territoriali sono 228, le persone nei pronto soccorso, tecnicamente non ricomprese tra i ricoverati sono 34. In calo i positivi in isolamento domiciliare da 11.534 a 10.962, mentre il totale di ricoverati più isolati è 11.631. Crscono invece le persone in quarantena per contatti con contagiati, che da 14.792 salgono a 15.313, delle quali 4.681 con sintomi, 712 operatori sanitari. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 35.810. (ANSA).