Fincantieri: varata ad Ancona "Silver Dawn" per Silversea

Varata ad Ancona nello stabilimento Fincantieri la nuova unità "Silver Dawn" di Silversea Cruises.

L'imbarcazione diventerà la decima nave della flotta della compagnia, leader nelle crociere ultra-lusso. Inizierà ora la fase di allestimento, durante la quale verranno realizzati gli eleganti interni dell'unità. Con la consegna di Silver Origin e Silver Moon nel 2020, e quella di Silver Dawn prevista per novembre 2021, Silversea Cruises e l'industria crocieristica globale continuano a dimostrare una grande capacità di recupero.

Terza nave della serie classe Muse, e parte di un piano a lungo termine per la crescita e il potenziamento della flotta della compagnia, Silver Dawn sarà gemella di Silver Muse, che ha preso il mare da Sestri Ponente (Genova) nell'aprile 2017, e Silver Moon, consegnata ad Ancona nell'ottobre 2020. Silver Dawn manterrà l'intimità della piccola nave e alloggi spaziosi, tratti distintivi Silversea: ospiterà solo 596 ospiti in 298 suite con vista sull'oceano, il 96% con veranda privata, con rapporto equipaggio/ospiti 1: 1,45. Offrirà agli ospiti interessanti miglioramenti rispetto a Silver Muse e Silver Moon.

Roberto Martinoli, Presidente e Ceo di Silversea Cruises, parla con "orgoglio" di un "importante traguardo" con la "nuova bellissima Silver Dawn". "La collaborazione di lungo termine con Fincantieri - commenta - continua a ridefinire i confini nel settore delle crociere ultra-lusso, e il supporto continuo e l'esperienza del Gruppo Royal Caribbean sono stati inestimabili ai fini della costruzione della nave.

"Silver Dawn - afferma Luigi Matarazzo, Direttore generale della Divisione navi mercantili di Fincantieri - è la quarta nave che realizziamo per Silversea sul progetto di grande successo ideato per Silver Muse. Per un costruttore non può esservi riconoscimento migliore che quello di un armatore esigente e prestigioso che accoglie con entusiasmo una piattaforma innovativa. Siamo quindi estremamente orgogliosi di celebrare il varo di questa unità, - conclude - che consolida le leadership tecnologiche e gestionali del nostro Gruppo e che assumono ancor maggior valore nella congiuntura così impegnativa che stiamo attraversando". (ANSA).