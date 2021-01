Covid: nel Fermano finora 1.295 vaccinazioni eseguite

(ANSA) - FERMO, 14 GEN - Nell'Area vasta 4 di Fermo, fino al 13 gennaio, 1.295 vaccinazioni eseguite: 1.181 per il personale dipendente Asur ed i medici, 114 per Villa Verde. La somministrazione di altre 162 dosi è stata prevista tra oggi e domani. Lo fa sapere l'Area Vasta 4. Nel Fermano attualmente ci sono "85 ricoveri (32 in malattie infettive, 6 in terapia intensiva, 20 a medicina Covid 1, 24 a medicina Covid 2, 2 in pronto soccorso)".

Quanto ai vaccini, "saranno eseguite sabato e domenica prossimi altre due sedute al Dipartimento di prevenzione, per l'effettuazione di 450 vaccinazioni ad operatori sanitari, farmacisti, dipendenti e volontari delle pubbliche assistenze.

La giacenza attuale è di 269 flaconi, pari a 1.614 dosi".

Stilato anche il calendario per la consegna dei vaccini nelle residenze protette: "si inizierà domani mattina, venerdì 15 gennaio, si terminerà martedì 19. I quantitativi erogati ad ogni struttura saranno forniti in base al numero di adesioni pervenute nei giorni scorsi alla campagna vaccinale.

Complessivamente saranno consegnate 840 dosi alle case di riposo, sia pubbliche che private, e 90 alle Rsa, per un totale di 17 strutture".

All'ospedale di Fermo preoccupa un focolaio tra i sanitari.

Fino a ieri 71 operatori sanitari positivi ai test, tra i quali nove medici e 40 infermieri oltre a operatori oss e tecnici di radiologia della struttura ospedaliera, tra asintomatici e sintomatici tutti in isolamento. Venti i pazienti in attesa di ricovero presso il pronto soccorso di Fermo, trasferiti negli ospedali delle altre aree vaste. (ANSA).