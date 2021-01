Covid: Ancona, a gennaio 124 sanzionati, stop a un negozio

(ANSA) - ANCONA, 14 GEN - Il Prefetto di Ancona Antonio D'Acunto ha presieduto oggi, in videoconferenza, una riunione di coordinamento dei Vertici delle Forze di polizia per il periodico monitoraggio della situazione delle misure di contenimento Covid-19. Costante l'attività delle Forze dell'ordine nei servizi di prevenzione anti-covid: dal primo al 12 gennaio scorsi sono state controllate 9.987 persone e sanzionate n. 124; gli esercizi commerciali controllati sono n.

3.167 (un sanzionato e uno chiuso provvisoriamente).

Per quanto riguarda l'andamento della campagna vaccinale, le Forze di Polizia hanno assicurato che dal 27 dicembre, su tutto il territorio provinciale, i servizi di vigilanza e scorta ai mezzi che distribuiscono le fiale vengono regolarmente svolti.

Per il prossimo fine settimana si è disposto una ulteriore intensificazione dei servizi di controllo del territorio nei centri storici e principali luoghi di aggregazione giovanile.

