Covid: Pd a giunta Marche, finora solo 145 ospiti Rsa vaccinati

(ANSA) - ANCONA, 13 GEN - "Perché solo 145 ospiti di Rsa sono stati vaccinati?" nelle Marche. La domanda, scrive il consigliere Pd Marche Antonio Mastrovincenzo, è rivolta a presidente e giunta regionale in un'interrogazione urgente depositata nella serata di ieri. "L' Agenzia Italiana del Farmaco pubblica quotidianamente i dati sulle #vaccinazioni. - ricorda Mastrovincenzo - Nelle #Marche sono state vaccinate 14.489 persone: 12.456 sono operatori sanitari e sociosanitari, solo 145 sono gli ospiti di strutture residenziali, ben 1.888 sono coloro che rientrano nella categoria non meglio identificata di 'personale sanitario'. Numeri che fanno riflettere e da approfondire attentamente".

"Le 1.888 persone vaccinate, che non sono personale sanitario, sono 'addetti a servizi in contatto con i pazienti' che avrebbero priorità - interroga ancora Mastrovincenzo - oppure persone che non avevano alcun diritto a ricevere la somministrazione? Ci sono stati abusi e violazioni?". Tutte queste domande sono state raccolte nell'interrogazione urgente rivolta al presidente Francesco Acquaroli e alla Giunta "che abbiamo depositato stasera e di cui sono il primo firmatario.

Attendiamo risposte convincenti". (ANSA).