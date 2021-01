Gdf Pesaro sequestra 4.700 articoli non sicuri

(ANSA) - PESARO, 12 GEN - Nuovo sequestro da parte della Guardia di finanza di Pesaro Urbino, dopo quello effettuato nel periodo natalizio e pre-natalizio di circa 12mila articoli non sicuri. Questa volta la Fiamme Gialle hanno sequestrato ulteriori 4.700 prodotti, tra giocattoli per bambini, articoli per la casa, articoli da regalo e accessori moda, risultati non conformi alle norme del codice del consumo, togliendo così dal mercato in poche settimane oltre 16.500 articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. La merce è stata individuata in un esercizio commerciale di Gabicce Mare: oltre 1.500 giocattoli, oltre 1.000 articoli per la casa, circa 1.900 articoli da regalo e circa 300 accessori moda, tutti non conformi alla normativa in materia di sicurezza, posti in vendita per un valore commerciale complessivo di circa 10mila euro. I responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio, Possibili sanzioni pecuniarie anche fino a 25mila euro. (ANSA).