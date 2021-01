Frontale tra furgone e auto a Offagna, morto 43enne

Un furgone e una Fiat Punto si sono scontrati frontalmente in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 17.30 lungo la Strada provinciale 2 a Offagna (Ancona): il conducente della vettura, un 43enne residente ad Ancona, è deceduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Stradale. I pompieri hanno estratto il 43enne dall'interno della vettura, in collaborazione con il personale sanitario e il medico del 118, che ne ha successivamente dichiarava il decesso. Poi i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area coinvolta. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Stradale. (ANSA).