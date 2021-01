Covid: Marche, impennata ricoveri, sono 667 (+38), 37 dimessi

Impennata di ricoveri nelle Marche per Covid-19 nelle ultime 24ore nonostante i 37 pazienti dimessi: da 629 sono passati a 667 (+38). In calo i degenti in Terapia intensiva (79, -2) e Semintensiva (159, -5) ma in forte aumento quelli nei reparti non intensivi (359, +45). Emerge dal consueto bollettino d'aggiornamento del Servizio Sanità della Regione. Stabile il numero di ospiti di strutture territoriali (222) e assistiti nei pronto soccorso che salgono a 58 (+3). In calo i positivi in isolamento domiciliare (13.523, -417) mentre aumentano i guariti (31.734, +866). Gli isolati in casa per contatto con contagiati sono 14.043 (-221) tra cui 4.412 con sintomi e 644 operatori sanitari. (ANSA).