Covid: Marche, ancora 12 deceduti in 24ore, 1.735 vittime

Dodici persone - lo stesso numero di ieri -, otto donne e quattro uomini tra i 73 e i 95 anni, sono decedute nell'ultima giornata nelle Marche per patologie correlate al Covid-19: il bilancio regionale delle vittime sale a 1.735. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Cinque deceduti risiedevano in provincia di Pesaro Urbino: una 80enne di Gradara, un 82enne di Pesaro, una 88enne di Mercatello sul Metauro, un 91enne di Fossombrone e una 95enne di Tavoleto. Quattro i morti della provincia di Ancona: un 76enne e una 91enne di Jesi (l'unica tra i 12 deceduti che non aveva altre patologie pregresse), un 88enne di Chiaravalle e una 94enne di Filottrano. Le tre altre vittime provenivano dal Maceratese: una 73enne di Tolentino, una 75enne di Civitanova Marche e una 93enne di Matelica. (ANSA).