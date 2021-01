Porti: Acquaroli, per Authority aspetto proposte ministro

"Sto aspettando che il ministro ci faccia proposte". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla nomina del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale - attualmente l'incarico è rivestito da Rodolfo Giampieri - a margine di una conferenza stampa su opere infrastrutturali a supporto dello sviluppo aeroportuale oggetto della Convenzione definitiva tra Regione e Comune di Falconara.

"Auspico innanzitutto - ha detto Acquaroli - che si arrivi quanto prima a una decisione perché l'incertezza è foriera di mancate opportunità; auspico - ha aggiunto -, per un porto che come ho sempre sostenuto può avere potenzialità enorme a livello nazionale e internazionale, una guida che possa essere all'altezza delle sfide". "Sto aspettando che il ministro ci faccia proposte. - ha detto ancora il presidente della Regione Marche - Non è mai una questione personale, è una questione di numeri, occorre paragonarli con altri porti di pari dimensioni e pari opportunità quindi non mi va di esprimere un giudizio però tutti possono guardare i numeri". (ANSA).