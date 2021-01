Pallanuoto: diramati i gironi della B maschile

Sono due le formazioni pescaresi inserite dalla Fin nel campionato nazionale di serie B di pallanuoto. Si tratta di Pescara N Pn e di Club Aquatico Pescara, inserite entrambe nel girone 4 con Perugia, Bologna e Jesina. Non è stata ancora fissata una data d'inizio, ma il campionato, considerando l'emergenza sanitaria non partirebbe prima di febbraio. C'è poi ad oggi l'incognita dell'impianto di gioco con le piscine 'Le Naiadi' attualmente chiuse. Una opzione è quella di Ancona.

Cristina Marinelli presidente del Pescara Pallanuoto: "L'uscita dei gironi non fa altro che confermare quello che stiamo dicendo da agosto e cioè che il Pescara Pallanuoto avrebbe fatto il campionato di Serie B. Sulla riapertura delle Naiadi non dovete chiedere a me. Se l'impianto dovesse riaprire saremmo molto felici, in alternativa giocheremo le partite casalinghe ad Ancona. Nel frattempo la prima squadra maschile, ma anche le altre categorie, stanno comunque portando avanti le attività a Nubiana, nonostante le oggettive difficoltà provocate dalla pandemia".

Riccardo Fustinoni, patron del Club Aquatico Pescara: "Io sono certo che le partite si giocheranno al Palapallanuoto perché sono più che convinto che le piscine Le Naiadi riapriranno e quindi credo che in tal senso non ci saranno problemi. Qualora cosi non fosse potremmo credo andare ad Ancona con cui abbiamo ottimi rapporti". (ANSA).