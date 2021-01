Covid, consigliere Marche positivo, seduta a porte chiuse

Il Consiglio regionale delle Marche convocato per domani martedì 12 gennaio si terrà a porte chiuse senza la presenza del pubblico, né dei rappresentanti degli organi di informazione. La decisione è stata assunta dopo la notizia della positività di un altro consigliere regionale al tampone per il Covid 19. Immediata l'attivazione del protocollo previsto per la prevenzione e il contenimento dell'epidemia, con l'accesso nell'Aula di Palazzo Leopardi consentito ai consiglieri e ai dipendenti che si sottoporranno in anticipo al tampone, mentre la seduta si terrà in forma mista, sia in presenza che in videoconferenza.

L'ordine del giorno prevede l'esame della proposta di legge, ad iniziativa del consigliere Andrea Putzu, inerente la modifica della normativa in materia di pesca marittima e acquacoltura.

Sarà probabilmente iscritta anche quella, sempre a firma Putzu, concernente le "Disposizioni urgenti in tema di economia ittica e sostegno alle imprese". A seguire interrogazioni, interpellanze e mozioni su diversi argomenti. E' possibile seguire i lavori via web collegandosi all'indirizzo https://www.youtube.com/c/consigliomarche/live. (ANSA).