Covid, rinviati Carnevale Ascoli e anche Offida

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 10 GEN - Causa Covid-19 l'edizione 2021 del Carnevale di Ascoli Piceno non si svolgerà, così come anche quello di Offida. "La necessità di continuare a rispettare i rigidi protocolli anti-Covid, su tutti quello del divieto di assembramento e del rispetto del distanziamento sociale, non rende possibile il tradizionale svolgimento del Carnevale di Ascoli" spiega il sindaco Marco Fioravanti.

"La nostra manifestazione, per natura, fa infatti della condivisione e della voglia di stare insieme il proprio cardine.

La nostra manifestazione ogni anno coinvolge migliaia di persone, tra bambini, studenti, cittadini e turisti di ogni età.

Una decisione presa a malincuore, di concerto con l'Associazione 'Il Carnevale di Ascoli', ma che riteniamo la più saggia e la più opportuna in un momento in cui è fondamentale evitare ogni situazione che rischi di incrementare il numero dei contagi".

Non ci sono gli estremi per organizzare il concorso mascherato, ma l'amministrazione comunale e l'associazione 'Il Carnevale di Ascoli' lavoreranno per mantenere comunque viva la tradizione carnascialesca. Per gli stessi motivi è stato annullato anche lo storico Carnevale di Offida, che si concludeva con la caccia al Bove Finto in piazza. (ANSA).