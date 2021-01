Aborto:Leonardi, minacce a assessore Latini atto grave

(ANSA) - ANCONA, 10 GEN - "Da donna e da rappresentante delle Istituzioni esprimo vicinanza e sostegno all'assessore Giorgia Latini oggetto ieri di gravi ed inaccettabili minacce per aver espresso la propria personale e legittima posizione riguardo la maternità e la tutela della vita". Così in una nota la consigliera regionale di Fdi Elena Leonardi, presidente della Quarta Commissione consiliare (Sanità e Servizi sociali).

"Ognuno è libero di avere le proprie opinioni in merito all'interruzione di gravidanza - spiega -, ma la L.194 è chiara quando parla di superamento delle cause di ordine sociale ed economico che portano a scegliere l'aborto, per questo è un dovere delle Istituzioni sostenere le donne in difficoltà perché quella non diventi una scelta obbligata. Auspico una condanna unanime delle minacce da parte di tutto il mondo politico, il confronto legittimo non deve scadere in minacce ed insulti" conclude Leonardi. (ANSA).