Aborto: Prisco (Fdi), vicinanza all'assessore Latini

(ANSA) - ANCONA, 10 GEN - "Esprimo vicinanza all'assessore della Regione Marche Giorgia Latini, oggetto di un violento attacco verbale solo per aver espresso la sua legittima e personale opinione in merito alla difesa della vita e al sostegno alla maternità. Se una donna fa politica non può sempre essere aggredita con questa brutalità, ci sono altri modi più democratici se si ritiene opportuno manifestare il proprio dissenso. La democrazia e il rispetto non sono a senso unico".

Così Emanuele Prisco, commissario regionale di Fratelli d'Italia nelle Marche, riguardo i cartelloni offensivi nei confronti di Giorgia Latini, assessore regionale all'Istruzione. (ANSA).