Aborto: Crepaldi (Ace), sinistra condanni intimidazioni

(ANSA) - ANCONA, 10 GEN - "Esprimiamo vicinanza all'assessore della Regione Marche, Giorgia Latini, per le minacce ricevute dopo aver espresso la sua opinione contraria all'aborto.

Auspichiamo che gli autori del gesto vengano consegnati alla giustizia. La sinistra condanni fermamente l' accaduto. Cessi di fomentare questa inaccettabile deriva intimidatoria, sotto forma di falsa lotta per i diritti civili e le libertà, volta unicamente alla legittimazione del pensiero unico". Lo dichiara, in una nota, Adriano Crepaldi, presidente di Azione Cristiana Evangelica, associazione radicata in tutte le 20 regioni italiane, 35 province, in contatto con 6.007 chiese evangeliche e che collabora con Fratelli d'Italia, partito di Giorgia Meloni. (ANSA).