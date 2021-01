Droga: 180 gr cocaina in armadio, arrestato autotrasportatore

(ANSA) - ANCONA, 09 GEN - Deteneva in un armadio 180 gr di cocaina purissima e 1.600 euro, presunto provento di spaccio, un autotrasportatore 30enne residente ad Ancona. Nelle prime ore di stamattina è stato arrestato dai poliziotti della squadra Mobile di Ancona dopo una perquisizione eseguita nell'appartamento che l'uomo utilizzava nel capoluogo.

Noto alle forze dell'ordine per precedenti trascorsi collegati a rapine e spaccio di stupefacenti, il 30enne nascondeva la cocaina in un armadio su uno scaffale 'dedicato' al materiale per l'attività di spaccio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ancona l'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere anconetano di Montacuto a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).