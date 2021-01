Covid: 'Marche Sicure', da 14/1 prenotazioni per Falconara

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA, 09 GEN - A Falconara Marittima saranno attivati giovedì 14 gennaio i canali per prenotare lo screening di massa che si svolgerà dal 20 al 22 gennaio al Palasport Badiali di via dello Stadio. Si potranno chiamare i numeri 0719177208, 0719177452 e 0719177456 a partire dal 14 fino a venerdì 22 gennaio compreso. L'orario per chiamare è dalle 9 alle 17, anche sabato e domenica. Entro il 14 gennaio sarà attivata anche una piattaforma per la prenotazione online sul sito istituzionale del Comune di Falconara.

Lo screening, fa sapere ancora il Comune, "nell'ambito della campagna regionale 'Marche Sicure', è rivolto ai residenti di Falconara Marittima, Camerata Picena, Chiaravalle, Montemarciano e Monte San Vito. E' stato organizzato dalla Regione Marche con la collaborazione della Protezione civile regionale, dell'Asur e del Comune di Falconara, con il supporto del gruppo comunale di Protezione civile, grazie alla disponibilità delle società sportive che gestiscono l'impianto".

Da mercoledì 20 gennaio per tre giorni, fino al 22 compreso, al PalaBadiali sarà possibile fare il tampone nasofaringeo rapido, su base volontaria, gratuitamente. Sarà il personale sanitario a eseguire i test (8.30-13.30 e 14.30-18.30): "il tampone non è obbligatorio, ma consigliato per contrastare il diffondersi dell'epidemia da Coronavirus". (ANSA).