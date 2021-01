Covid, sindaco e giunta Fano negativi a screening massa

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 08 GEN - Nel primo giorno dello screening di massa gratuito a Fano e nei Comuni confinanti, istituito dall'Asur Area Vasta 1, il sindaco Massimo Seri e tutta la giunta comunale si sono sottoposti al test rapido per il covid-19. Quando già da un'ora la postazione alla Palestra Venturini in via San Paterniano aveva iniziato lo screening, si sono presentati il sindaco e i sei assessori per sottoporsi al controllo, risultando tutti negativi. "Partecipare allo screening è molto importante - ha commentato il sindaco Seri -, la curva epidemiologica è di nuovo in crescita e questo screening sarà fondamentale per un maggior controllo del contagio e soprattutto per individuare tutti quei soggetti asintomatici che altrimenti andrebbero in giro creando nuovi focolai. Spero che la maggior parte dei cittadini accolga il nostro appello e si faccia controllare per il bene di tutta la comunità". Lo screening di massa continuerà tutti i giorni dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19 fino al 13 gennaio prossimo.

Partecipare è gratuito e semplicissimo: è sufficiente presentarsi nei due punti di controllo a Fano (oltre alla Palestra Venturini, il Codma), dove una volta compilato il modulo ci si sottopone al test e dopo 10' si ottiene il risultato. Non è richiesta alcuna prenotazione. (ANSA).