Covid: focolaio in residenza anziani a Falconara

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 08 GEN - La quasi totalità, 21 degenti su 22, degli ospiti della casa albergo per anziani 'Gerubdini' di Falconara Marittima è risultata positiva al covid. La scorsa notte un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona, un mezzo del 118 e gli operatori delle Usca (Unità di Continuità Assistenziale) sono intervenute per trasferire tre anziani all'ospedale di Torrette di Ancona. Uno di loro stamane è stato dimesso ed è rientrato nella struttura, dove per altro la maggior parte del personale risulta contagiata. Il 4 gennaio, altri tre ospiti erano stati ricoverati a Torrette. (ANSA).