Covid, boom prenotazioni Fabrianese,più postazioni e orari

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 08 GEN - Raddoppio dei tamponi orari e aggiunta di un nuovo turno per lo screening di massa sulla popolazione con test antigenico rapido. Il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli, è riuscito a ottenere il potenziamento dei numeri della tappa cittadina dello screening organizzato dalla Regione Marche in programma dall'11 al 13 gennaio al PalaGuerrieri. "In questi giorni è attiva la piattaforma per le prenotazioni e in poche ore sono andati esauriti i circa 3.000 tamponi a disposizione. Ho già personalmente chiesto al direttore di Area Vasta Giovanni Guidi, in accordo con i sindaci degli altri Comuni coinvolti Sassoferrato, Genga, Cerreto D'Esi, Serra San Quirico e Mergo, di prevedere un aumento del numero delle postazioni per poter dare la possibilità anche ad altri cittadini di potersi prenotare" dice Santarelli. Il primo cittadino ha ottenuto il raddoppio del numero di tamponi orari da 120 a 240, ed è stata aggiunta un'ulteriore fascia oraria dalle 18:30 alle 19:30. Il totale complessivo dei tamponi per lo screening del fabrianese arriva quindi a 7.200. (ANSA).