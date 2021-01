Sicurezza: Macerata, sistema "Police street" in centrale Cc

Installato nella centrale operativa dei carabinieri il sistema "Police street" per la rilevazione delle targhe dei veicoli: così il Comune di Macerata intende innalzare il livello di sicurezza in città. "Con questa iniziativa, il Comune rafforza ulteriormente la sinergia con le forze dell'ordine per la tutela e la sicurezza dei cittadini.

Proseguendo sul percorso intrapreso, è questa la strada maestra per raggiungere, il livello di sicurezza che la città di Macerata merita", ha detto l'assessore comunale alla Sicurezza, Paolo Renna, durante l'incontro nella sede dei carabinieri con il comandante provinciale Nicola Candido e il tenente Massimiliano d'Antonio, presente il comandante della polizia locale, Danilo Doria.

"Questo sistema - ha sottolineato il ten. col. Candido - facilita chi lavora per la sicurezza della città ed è a beneficio di tutti i cittadini. Può sembrare una piccola cosa ma, unita all'attività principale di collaborazione tra Forze dell'Ordine e Polizia locale, da' un contributo importante in questo settore".

"La fornitura del sistema 'Police street' per il dialogo tra centrali operative - ha spiegato il comandante Danilo Doria - è stata la prima azione messa in atto dal comando di polizia locale con il nuovo esercizio finanziario, consapevole dell'importanza di andare avanti sulla via intrapresa per mettere in rete le forze di polizia del territorio". (ANSA).