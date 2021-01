Morto don Pigini: Unimc, esempio impresa a servizio dell'uomo

"Don Lamberto Pigini è stato il primo laureato honoris causa in Scienze della formazione all'Università di Macerata. L'anno era il 2004 e rettore Roberto Sani". Lo ricorda l'Università di Macerata che ricorda il sacerdote-imprenditore morto all'età di 97 anni. "Don Lamberto Pigini - sottolinea il rettore Francesco Adornato - è stato l'esempio di come sia possibile mettere l'impresa a servizio dello sviluppo sociale e umano, dei singoli e dell'intero territorio, combinando insieme etica e profitto, i diritti della persona con il dovere dello sviluppo imprenditoriale. Mi piace ricordarlo attraverso l'efficace ritratto tratteggiato dal professor Michele Corsi, - prosegue - allora preside della facoltà di Scienze della formazione, nella laudatio per il conferimento della laurea honoris causa: sacerdote e imprenditore, perché ha saputo coniugare la capacità di impresa e l'apertura all'innovazione, caratteristici dello spirito imprenditoriale marchigiano, con la passione per la formazione morale e civile delle nuove generazioni". (ANSA).