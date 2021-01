Lastra ghiaccio su Ss 77 a Morrovalle, tamponamento a catena

È stata una lastra di ghiaccio a causare il doppio incidente avvenuto stamani, intono alle 8, sulla statale 77 "Val di Chienti", all'altezza dell'uscita di Morrovalle (Macerata) in direzione del mare. Sono rimasti coinvolti sei veicoli, altrettanti i feriti, di cui uno in codice rosso trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette. Le altre persone coinvolte, ferite in maniera meno grave, sono stati affidati alle cure dei sanitari di Macerata e Civitanova Marche.

La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico per consentire a polizia stradale, carabinieri e vigili del fuoco di procedere agli accertamenti di rito e alla rimozione dei mezzi coinvolti. Presenti sul posto anche squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità. Dalla prima ricostruzione della dinamica sembra che tutto sia accaduto a causa di una lastra di ghiaccio presente sulla carreggiata che ha fatto prima sbandare delle auto per poi causare un tamponamento a catena che ha coinvolto anche un autoarticolato e due furgoni. (ANSA).