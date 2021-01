Fuga gas per rottura tubazione, chiuse alcune strade Camerano

Dopo una fuga di gas metano per la rottura di una tubazione sotto la sede stradale, interrotto il traffico tra via Lauretana e via Salette a Camerano (Ancona). I vigili del fuoco sono intervenuti alle 8.50 all'incrocio tra le due strade tra Via Lauretana e Via Salette.

La squadra di Osimo intervenuta, ha immediatamente chiuso i contatori che erogano corrente elettrica posti nelle immediate vicinanze, e ha chiuso il traffico lungo la via interessata e le vie limotrofe che incrociano via Lauretana. Al momento non si segnalano persone coinvolte. La Squadra dei pompieri ha messo in sicurezza la zona interessata dall'intervento. Sul posto anche i Carabinieri e la ditta incaricata alla riparazione della perdita. Intervento ancora in atto. (ANSA).