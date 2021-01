Covid: Acquaroli, nelle Marche ieri 1.500 vaccinazioni

"Ieri nella nostra regione sono state effettuate quasi 1.500 vaccinazioni raddoppiando il dato dei primi giorni, il sistema sta andando a regime. Anche lo screening sta proseguendo come da programma". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli in un post in cui fa gli auguri a tutti per una "buona Epifania".

"Stiamo mettendo in campo tutto quello che abbiamo per superare questo momento complicato. - aggiunge - Cerchiamo di restare uniti, prudenti e responsabili e siamo fiduciosi. Se penso allo scorso mese di febbraio e guardo ad oggi, vedo quanti passi in avanti sono stati fatti. Ancora non ne siamo fuori, ma di strada ne è stata fatta veramente tanta". "Oggi viviamo questa ultima festività natalizia con un pensiero a chi è costretto negli ospedali - conclude - e con profonda gratitudine per chi sta lavorando per la nostra salute e sicurezza". (ANSA).