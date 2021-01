Inquinamento: Ancona, in mare flacone plastica 50 anni fa

(ANSA) - ANCONA, 05 GEN - Nello specchio acqueo del porto di Ancona ripescato un flacone in plastica di un detergente in consumo tra metà anni '50 e '70, uscito di produzione a fine anni '70 così come il marchio commerciale. "La plastica è anche 'capsula del tempo', probabilmente la peggiore e più pericolosa di sempre - spiega Paolo Baldoni Ceo di Garbage Group che gestisce Pelikan - proprio a causa della sua particolarissima durabilità. Ritrovare un flacone come questo può sembrare assurdo, ma la cosa ancora più grave è che un prodotto di questo genere può resistere tra i 400 e 500 anni in mare". Difficile capire da quanto il flacone fosse in acqua, osserva Baldoni ma "la cosa che più colpisce è come l'inquinamento da plastiche si ha sempre e solo a causa del mancato corretto conferimento e conseguente riciclo". (ANSA).