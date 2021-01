Droga: senza patente auto in A14 con 2 kg marijuana, arresto

Nel bagagliaio di un'Audi A6 in transito al km 275 della carreggiata sud A14 gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Porto San Giorgio hanno rivenuto una borsa in tela nera con all'interno 2 kg marijuana. Il conducente del mezzo, un 37enne di origine albanese, residente a San Benedetto, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Fermo. Durante i controlli i poliziotti hanno anche verificato che l'uomo non aveva la patente, in quanto mai conseguita e gli hanno contestato anche quella violazione amministrativa. Scattata anche la multa per la violazione delle disposizioni anti-Covid. (ANSA).