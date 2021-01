Covid: Marche, ricoverati 560 (+8), 157 Semintensiva (+12)

(ANSA) - ANCONA, 05 GEN - Prosegue il trend in rialzo dei ricoverati per Covid-19 nelle Marche: nell'ultima giornata otto pazienti in più (da 552 a 560) e 25 dimessi. In aumento i ricoveri in Semintensiva (157, +12) mentre scendono quelli in reparti non intensivi (338, -4) e resta invariato il numero di degenti in Terapia intensiva (65). Intanto gli assistiti nei pronto soccorso passano da 52 a 43 (-9) e gli ospiti di strutture residenziali sono 229 (-1).

Il Servizio Sanità della Regione comunica anche che i positivi in isolamento domiciliare salgono a 12.146 (+381) e i guariti a 24.447 (+50); mentre gli isolati in casa per contatto con contagiati sono 13.047 (-358), tra i quali 4.104 con sintomi e 600 operatori sanitari. (ANSA).